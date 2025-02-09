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البطريرك الراعي: الخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو الانزلاق في محور الانحطاط فبقدر ما يجب أن نبقى على الحياد الإيجابي يجب أن ننحاز الى محور الحضارة والنهضة والرقي
Lebanon 24
09-02-2025
|
04:50
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