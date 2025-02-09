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زعيم معسكر الدولة في إسرائيل بيني غانتس: كنا نعلم أن أكثر من 30 مختطفا ماتوا في الأسر قتلوا على يد حماس أو لقوا حتفهم عن طريق الخطأ في القصف

Lebanon 24
09-02-2025 | 05:51
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