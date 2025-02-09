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وزيرة السياحة لورا الخازن لحود: المسؤولية كبيرة لكنني متفائلة فقد دخلنا مرحلة جديدة مع الرئيس جوزاف عون ونواف سلام (mtv)

Lebanon 24
09-02-2025 | 05:56
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