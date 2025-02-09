وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة: كلّ ما ورد في خطاب القسم سيكون أساس عمل الحكومة الجديدة ونريد تحسين طريقة التعاطي مع المواطن

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