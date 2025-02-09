Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لا يمكن الآن التفاوض مع حماس حول المرحلة الثانية لأنه قد يؤدي لتفكك الحكومة

Lebanon 24
09-02-2025 | 08:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: سيكون على إسرائيل التعهد بعدم العودة للقتال وسيكون على حماس التعهد بإعادة كل من تبقى من المخطوفين في المرحلة الثانية
lebanon 24
09/02/2025 23:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وحماس بدأتا عبر الوسطاء محادثات أولية بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية للاتفاق
lebanon 24
09/02/2025 23:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أميركية مطلعة: الصفقة الحالية أفضل ما يمكن لحماس رؤيته وهي معقولة لكل الأطراف
lebanon 24
09/02/2025 23:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن مصادر أجنبية: إسرائيل وحماس توصلتا لاتفاق أولي لمفاوضات بشأن المرحلة الثانية مع تنفيذ الأولى
lebanon 24
09/02/2025 23:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:53 | 2025-02-09
15:05 | 2025-02-09
15:02 | 2025-02-09
14:52 | 2025-02-09
14:44 | 2025-02-09
14:37 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24