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مستشار الأمن القومي الأميركي لـ إن بي سي: الوكالة دعمت مشاريع وأشخاصا يكرهون بلادنا ولن نسمح باستمرار ذلك

Lebanon 24
09-02-2025 | 09:54
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