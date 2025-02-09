Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": هدوء حذر في الهرمل بعد وصول تعزيزات للجيش إثر الاشتباكات التي اندلعت اليوم واستمرت لساعات

Lebanon 24
09-02-2025 | 10:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": وصول تعزيزات للجيش الى مشارف بلدة ميس الجبل تمهيداً للدخول اليها والبدء بالانتشار فيها
lebanon 24
09/02/2025 23:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": وصول تعزيزات للجيش عند الحدود اللبنانية - السورية حيث وقعت الإشتباكات مع سوريين
lebanon 24
09/02/2025 23:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الصليب الأحمر والجيش يعملان على عملية تسلم واستلام أسرى عند نقطة القاع بعد الاشتباكات التي دارت بين مسلحي الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من عشائر البقاع
lebanon 24
09/02/2025 23:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش عند الحدود اللبنانية - السورية
lebanon 24
09/02/2025 23:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:53 | 2025-02-09
15:05 | 2025-02-09
15:02 | 2025-02-09
14:52 | 2025-02-09
14:44 | 2025-02-09
14:37 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24