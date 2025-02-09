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وزير الخارجية الإيراني: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه وحماس أجبرته على قبول وقف إطلاق النار وفق شروطها

Lebanon 24
09-02-2025 | 11:27
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