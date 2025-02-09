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رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل جهودنا الهجومية "القوية للغاية" في الضفة الغربية

Lebanon 24
09-02-2025 | 12:56
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