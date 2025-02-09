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يديعوت أحرونوت: الجيش قرر أنه لا مانع أمني من عودة سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم اعتبارا من أول آذار المقبل

Lebanon 24
09-02-2025 | 12:59
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