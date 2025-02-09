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مصدر من مكتب نتنياهو لرويترز: الوفد الإسرائيلي في الدوحة لن يناقش حاليا سوى النواحي الفنية من الاتفاق

Lebanon 24
09-02-2025 | 14:12
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