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وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيصل إلى إسرائيل مساء السبت المقبل

Lebanon 24
09-02-2025 | 17:23
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