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ترامب: الفلسطينيون في غزّة لا يريدون العودة إلى القطاع إذا توفّر البديل المناسب لهم

Lebanon 24
09-02-2025 | 17:26
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