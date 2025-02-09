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"يديعوت أحرونوت": التقديرات في إسرائيل أن حماس لن تقبل بالمطالب الإسرائيلية بشأن المرحلة الثانية
Lebanon 24
09-02-2025
|
17:49
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