هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يرفض رأي رئيس الشاباك في اجتماع الحكومة بشأن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الاول ويصفه بأنه مجرد موظف لا علاقة له بالقرار

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