Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لا ينبغي لأي أجنبي أن يحدد لنا ما يجب فعله

Lebanon 24
10-02-2025 | 03:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: على الرغم من الضربات التي تعرض لها حزب الله إلا أنه قاوم ببسالة في المعارك البرية وأجبر العدوّ على قبول هدنة وقف إطلاق النار
lebanon 24
10/02/2025 11:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: حزب الله سيصبح أقوى وأكثر عزما بعد استشهاد السيد حسن نصر الله
lebanon 24
10/02/2025 11:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي: ميزة المعاهدة مع روسيا أنها متوازنة والالتزامات متبادلة وليست أحادية من جانب واحد وتحترم سيادة البلدين
lebanon 24
10/02/2025 11:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي: علاقتنا مع روسيا هي وفق المصالح المتبادلة ونحن راضون عنها بشكل عام وتسير نحو الأمام
lebanon 24
10/02/2025 11:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:27 | 2025-02-10
04:16 | 2025-02-10
04:16 | 2025-02-10
03:34 | 2025-02-10
03:29 | 2025-02-10
03:22 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24