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الأمن العام السوري ينفذ عملية انتشار أمني في قريتي كفير الزيت ودير قانون بريف دمشق لتعزيز الأمن والأستقرار (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-02-2025 | 04:16
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