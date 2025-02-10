Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين بشأن خطة ترامب لامتلاك الولايات المتحدة قطاع غزة: علينا أن ننتظر التفاصيل

Lebanon 24
10-02-2025 | 04:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء العمليات العسكرية
lebanon 24
10/02/2025 11:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأعلن غدا عن فرض رسوم جمركية بـ25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم
lebanon 24
10/02/2025 11:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الولايات المتحدة لا يمكنها أن تدعم قيام ارتكاب حكومة جنوب إفريقيا لانتهاكات حقوق الإنسان داخلياً
lebanon 24
10/02/2025 11:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: جنوب إفريقيا أعادت تنشيط علاقاتها مع إيران لتطوير الترتيبات التجارية والعسكرية والنووية واتخذت مواقف عدوانية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها
lebanon 24
10/02/2025 11:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:27 | 2025-02-10
04:16 | 2025-02-10
03:34 | 2025-02-10
03:29 | 2025-02-10
03:28 | 2025-02-10
03:22 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24