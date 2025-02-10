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هيئة البث الإسرائيلية: الفريق الإسرائيلي عاد من الدوحة والمجلس المصغر يجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من الصفقة

Lebanon 24
10-02-2025 | 05:57
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