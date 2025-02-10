Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس هيئة الاستثمار السورية: العقوبات على المصارف تُعيق الاستثمار الدولي

Lebanon 24
10-02-2025 | 06:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثل رئيس إيران لشؤون اقتصاد البحار: يمكن لشركات أميركية الاستثمار بإيران بعد رفع العقوبات بمجالي النفط والغاز
lebanon 24
10/02/2025 15:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء اليابان: ترمب أدرك أهمية الاستثمار الضخم بين بلدينا
lebanon 24
10/02/2025 15:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر من أن العقوبات الأميركية تهدد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
10/02/2025 15:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع تلقى اتصالا من رئيس فرنسا أكد فيه على مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا
lebanon 24
10/02/2025 15:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:55 | 2025-02-10
07:54 | 2025-02-10
07:54 | 2025-02-10
07:53 | 2025-02-10
07:50 | 2025-02-10
07:48 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24