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جعجع بعد الاجتماع مع الوزراء الذين سمّاهم حزب "القوات": الواجب الأوّل للحكومة إعادة تسليم القرار للدولة وعلينا السيطرة كدولة على حدودنا الشماليّة والشرقيّة وفكرة أنّ الجيش لا يملك عديداً كافياً خاطئة

Lebanon 24
10-02-2025 | 06:51
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