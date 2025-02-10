جعجع بعد الاجتماع مع الوزراء الذين سمّاهم حزب "القوات": الواجب الأوّل للحكومة إعادة تسليم القرار للدولة وعلينا السيطرة كدولة على حدودنا الشماليّة والشرقيّة وفكرة أنّ الجيش لا يملك عديداً كافياً خاطئة

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