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يسرائيل هيوم: وزراء بالحكومة قالوا إنهم وافقوا على أجزاء من المرحلة الثانية للاتفاق حين وافقوا على الأولى

Lebanon 24
10-02-2025 | 07:20
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