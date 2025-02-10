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| أردوغان: لا يمكن السماح لإسرائيل بمواصلة مسيرتها وكأن شيئا لم يكن بعد تسببها في الدمار والمعاناة والمذابح

Lebanon 24
10-02-2025 | 07:21
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