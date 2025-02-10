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أردوغان: يجب إعادة المنازل والأراضي التي اغتصبتها إسرائيل والمستوطنون المارقون للفلسطينيين أصحابها الشرعيين
Lebanon 24
10-02-2025
|
07:23
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