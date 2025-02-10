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"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ توغّل عند أطراف بلدة عيتا الشعب وأقام ساتراً ترابياً ومن ثمّ انسحب

Lebanon 24
10-02-2025 | 07:37
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