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زعيم المعارضة الإسرائيلية: أدعو الإسرائيليين إلى الانضمام للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث ٧ تشرين الأول

Lebanon 24
10-02-2025 | 07:53
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