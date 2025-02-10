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أردوغان: لا يمكن لأحد أن يدفع الشعب الفلسطيني باتجاه "نكبة ثانية" ولن يتمكن أحد من القيام بذلك أبدا

Lebanon 24
10-02-2025 | 08:15
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