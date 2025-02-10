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هآرتس عن قادة وجنود إسرائيليين: التغيير في أسلوب الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين
Lebanon 24
10-02-2025
|
08:25
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