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سموتيرتش: مسؤوليتنا تحتم علينا أن نحرص على مستقبل إسرائيل ومعارضة التفريط بأمنها عبر إبرام صفقة

Lebanon 24
10-02-2025 | 09:22
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