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سموتريتش: التاريخ لن يصفح عن السياسيين قصيري النظر الذين يتعاونون مع دعاية حماس ويدفعون إسرائيل باتجاه خسارة الحرب

Lebanon 24
10-02-2025 | 09:24
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