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سموتريتش: يجب أن نفتح الأبواب أمام تشجيع هجرة سكان غزة والتعاون مع خطة ترامب في هذا الصدد

Lebanon 24
10-02-2025 | 09:27
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