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ترامب لفوكس نيوز: يمكنني عقد اتفاق مع #الأردن ومصر بشأن غزة فهم يأخذون منا مليارات الدولارات

Lebanon 24
10-02-2025 | 09:45
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