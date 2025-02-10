Advertisement

أخبار عاجلة

حماس ردا على خطة ترامب حول غزة: الخيار العسكري على الطاولة

Lebanon 24
10-02-2025 | 11:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو مهنّئًا ترامب: أتطلع إلى العمل معكم لإعادة الرهائن المتبقين وتدمير القدرات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها في غزة
lebanon 24
11/02/2025 00:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي: موقف حماس رسالة إلى ترامب أنك مخطئ إذا اعتقدت أنه لن تكون هناك مرحلة ثانية
lebanon 24
11/02/2025 00:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٤ الإسرائيلية: التقديرات في إسرائيل أن بيان حماس جاء ردا على خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
11/02/2025 00:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حماس خليل الحية: مشاريع الولايات وترامب والغرب إلى زوال والشعب الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل
lebanon 24
11/02/2025 00:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:19 | 2025-02-10
17:17 | 2025-02-10
17:16 | 2025-02-10
17:12 | 2025-02-10
17:10 | 2025-02-10
17:06 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24