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عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نطالب الحكومة بالامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تمس بتنفيذ الاتفاق

Lebanon 24
10-02-2025 | 11:54
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