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منظمة "الفاو" لـ"الشرق": نحتاج لـ 150 مليون دولار من أجل تلبية الاحتياجات اللازمة هذا العام

Lebanon 24
10-02-2025 | 12:24
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