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وزير الطاقة إيلي كوهين لقناة 14 الإسرائيلية: جاهزون للعودة إلى الحرب فورا وحماس ستدفع ثمنا باهظا في ظل التطورات في موقفها

Lebanon 24
10-02-2025 | 12:41
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