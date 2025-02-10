Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الداخلية السورية تحدد تاريخ الـ 20 من شباط الجاري كآخر موعد لتسوية جميع العاملين السابقين في مؤسسات نظام الأسد

Lebanon 24
10-02-2025 | 13:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الداخلية السورية: وزير الداخلية الأسبق في حكومة النظام السابق محمد الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام السوري
lebanon 24
11/02/2025 00:25:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تحدد الموعد الأخير لتسوية أوضاع التابعين للأسد وتُهدد بالمحاسبة
lebanon 24
11/02/2025 00:25:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد شائعات زواجها من ماهر الأسد.. الممثلة السورية الشهيرة تُفاجئ الجميع بإطلالتها والجمهور: "نحفانة وحليانة" (فيديو)
lebanon 24
11/02/2025 00:25:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: مديرية أمن حلب بالتعاون مع جهاز الاستخبارات عثرت على سيارة مفخخة في طريقها إلى مدينة حلب
lebanon 24
11/02/2025 00:25:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:21 | 2025-02-10
17:19 | 2025-02-10
17:17 | 2025-02-10
17:16 | 2025-02-10
17:12 | 2025-02-10
17:10 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24