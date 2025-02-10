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الخارجية المصرية: الوزير بدر عبد العاطي أبلغ نظيره الأميركي التطلع للعمل مع إدارة ترامب

Lebanon 24
10-02-2025 | 13:22
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