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وزير الخارجية الأميركي: علـى قادة الدول الذين يعارضون خطة الرئيس ترامب تجاه غزة أن يعرضوا أفكارهم البديلة

Lebanon 24
10-02-2025 | 13:37
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