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وزير الخارجية الأميركي: العقبة الأساسية أمام حل الدولتين لم تكن إسرائيل بل من سيتولى حكم الدولة الفلسطينية
Lebanon 24
10-02-2025
|
13:52
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