Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس السوري أحمد الشرع: العقوبات الأميركية لم تعد مبررة بعد سقوط النظام السابق

Lebanon 24
10-02-2025 | 14:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري أحمد الشرع: لن يكون أخلاقيا أن يقود ترامب جهدا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
lebanon 24
11/02/2025 00:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: التجنيد في الجيش الجديد سيكون طوعيا مع انضمام الآلاف من المتطوعين يوميا
lebanon 24
11/02/2025 00:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفدا يونانيا برئاسة وزير الخارجية جيورجيوس جيرابتريتس
lebanon 24
11/02/2025 00:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اتصل بالرئيس السوري أحمد الشرع للتهنئة واتفقا على التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية ومنع استهداف المدنيين
lebanon 24
11/02/2025 00:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:27 | 2025-02-10
17:21 | 2025-02-10
17:19 | 2025-02-10
17:17 | 2025-02-10
17:16 | 2025-02-10
17:12 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24