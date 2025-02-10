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القناة 12 الإسرائيلية: هناك اعتقاد في إسرائيل أن واشنطن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة حزب الله إلى الحدود

Lebanon 24
10-02-2025 | 14:33
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