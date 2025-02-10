نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ"عشرين 30": السياق الذي ولدت فيها الحكومة هو سياق جديد ولكن ليست حكومة انتقالية بمعنى انقلاب كامل بالمؤسسات السياسية والدستورية

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