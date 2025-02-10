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وزير الخارجية المصري يبحث مع ويتكوف وتريغر جهود القاهرة في متابعة تنفيذ اتفاق غزة ونفاذ المساعدات وإعادة إعمار القطاع مع بقاء الفلسطينيين

Lebanon 24
10-02-2025 | 16:25
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