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روبيو: العائق أمام حل الدولتين ليس إسرائيل بل من سيحكم الدولة الفلسطينية

Lebanon 24
10-02-2025 | 17:06
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