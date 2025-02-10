رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة: إدارة ترامب تخطط للضغط على الحلفاء الأوروبيين لشراء المزيد من الأسلحة الأميركية لأوكرانيا قبل محادثات السلام المحتملة مع موسكو

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