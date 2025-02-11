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لابيد: تأجيل حماس إطلاق سراح الرهائن رد على تصريحات نتنياهو أنه لا يريد المرحلة الثانية من صفقة التبادل

Lebanon 24
11-02-2025 | 01:06
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