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عائلات الرهائن في غزة تغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس قبل اجتماع الكابينت بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
11-02-2025 | 02:15
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