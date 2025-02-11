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نتنياهو: سنستمر في العمل بحزم ودون كلل حتى نعيد جميع الأسرى الأحياء والأموات على حد سواء

Lebanon 24
11-02-2025 | 03:45
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