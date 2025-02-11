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اجتماع يعقد في هذه الاثناء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبيل الجلسة الحكومية الاولى في القصر الجمهوري
Lebanon 24
11-02-2025
|
03:59
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